Calciomercato Napoli, alla fine James Rodriguez potrebbe arrivare da Ancelotti, ma all’Everton (Di martedì 31 dicembre 2019) In Inghilterra si parla molto del mercato dell’Everton da quando è arrivato Carlo Ancelotti. A dispetto di quanto accaduto a Napoli, tutti si aspettano che Carletto possa fungere anche da manager a Liverpool, mettendo bocca sui prossimi acquisti. Insomma, per salvarsi c’è bisogno anche di qualche colpo di livello. Per questo motivo negli ultimi tempi è risaltato fuori il nome di James Rodriguez, colombiano del Real Madrid salito agli onori delle cronache con il grande Mondiale del 2014. Non essendo riuscito ad aggiudicarselo durante l’esperienza azzurra, Carlo Ancelotti lo avrebbe indicato ai dirigenti inglesi. Il colombiano sarebbe addirittura il primo nome della lista esplicitamente comunicata dall’allenatore al momento della firma con i Toffees. In Spagna James Rodriguez continua ad essere un oggetto misterioso e Zinedine Zidane non fa altro che nascondere la ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - DiMarzio : #Napoli, obiettivo #Lobotka ?? A Madrid l'incontro con il #Celtavigo - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, le ultimissime sulla trattativa #Lobotka -