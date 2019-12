Calciomercato Milan, non solo Ibra: pronto un super colpo in difesa! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Calciomercato Milan ha risolto i problemi in attacco, ora c’è da sistemare la difesa in virtù dell’infortunio di Duarte: obiettivo Todibo L’affare Ibrahimovic è andato felicemente in porto, ma il Calciomercato Milan non finisce certo qui. Ora il vero obiettivo è Todibo. Il tassello lì davanti era fondamentale anche per provare a dare una … L'articolo Calciomercato Milan, non solo Ibra: pronto un super colpo in difesa! proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

SkySport : ? #Milan - #Ibrahimovic ? L'arrivo, le visite e la presentazione ?? Il programma #SkySport #SkyCalciomercato - DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì - GoalItalia : Il Milan pronto a piazzare un altro colpo: cresce l’attesa per Todibo, Caldara ora può salutare ?? -