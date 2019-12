Calciomercato 31 dicembre: Kulusevski è della Juventus: le cifre. Milan-Todibo, si fa sul serio. Vidal-Inter, si sblocca (Di martedì 31 dicembre 2019) Calciomercato 31 dicembre- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 31 dicembre. Affari, rivelazioni e trattative di giornata. Juventus– Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, la Juventus avrebbe messo la freccia sull’Inter per il sorpasso deciso su Kulusevski. L’attuale centrocampista del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta, passerà in bianconero per una cifra pari a 35 … L'articolo Calciomercato 31 dicembre: Kulusevski è della Juventus: le cifre. Milan-Todibo, si fa sul serio. Vidal-Inter, si sblocca proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, le ultime sul ritorno di Perin in rossoblù ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ufficiale la cessione di #Mandzukic ?? - DiMarzio : #Genoa, scambio di documenti in corso con la Juventus per il ritorno di Perin ? -