Calcio, Gabigol vince il Pallone d’Oro del Sud America (Di martedì 31 dicembre 2019) Gabriel Barbosa, più noto come Gabigol, è il vincitore della trentaquattresima edizione del Pallone d’Oro del Sud America, premio assegnato annualmente dal quotidiano uruguayano El Pais. Riconoscimento meritato per l’attaccante brasiliano, che è stato protagonista assoluto della finale di Copa Libertadores con la doppietta che, in un incredibile finale di partita, ha regalato al suo Flamengo il titolo ribaltando il vantaggio del River Plate. Il giocatore, ancora di proprietà dell’Inter, ha ottenuto 168 voti su 372 (percentuale del 45%) e ha preceduto i compagni di squadra Bruno Henrique e De Arrascaeta. Gabriel Barbosa, capocannoniere sia nella Libertadores (9 gol) che nel campionato brasiliano (25 reti), succede all’argentino Gonzalo Martinez, ex River Plate. Il premio di miglior allenatore dell’anno è stato invece assegnato a Marcelo Gallardo, tecnico ... Leggi la notizia su oasport

