Cagliari, infortunati a lavoro: le ultime sui rispettivi recuperi (Di martedì 31 dicembre 2019) Cagliari, ultima seduta dell'anno per i sardi. A lavoro anche gli infortunati: le ultime novità sui recuperi dei giocatori Ultima seduta dell'anno per il Cagliari di Maran. Al servizio del tecnico dei sardi, tuttavia, mancavano ancora alcuni giocatori attualmente alle prese con i rispettivi infortuni da recuperare. Secondo quanto appreso dal sito ufficiale della società, Cacciatore, Ceppitelli e Cragno si sono allenati seguendo la loro tabella di lavoro personalizzata. In campo anche Pavoletti: l'attaccante rossoblù potrà ora proseguire sull'Isola il suo iter di riatletizzazione.

