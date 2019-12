Busto Arsizio, picchia la moglie davanti alla figlia che chiama la polizia e lo fa arrestare (Di martedì 31 dicembre 2019) Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Busto Arsizio in provincia di Varese per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la moglie dinanzi alla figlia adolescente: è stata proprio quest'ultima a chiamare gli agenti chiedendo il loro intervento. L'uomo è stato trovato in stato di ebbrezza. Leggi la notizia su milano.fanpage

