Buon anno da Grillo: "sarà radioso" (Di martedì 31 dicembre 2019) "sarà un anno caratterizzato dall'ottimismo. Basta aver paura". Sono gli auguri ironici di Buon anno, in un video su Facebook di Beppe Grillo, che in una spiaggia scava una fossa. "Siamo terrorizzati da tutto, dal clima, dai cambiamenti qualsiasi cosa ci impaurisce", prosegue il cofondatore del Movimento 5 Stelle mentre continua a scavare. Siamo terrorizzati da tutto "di mari che si innalzano e scompariranno spiagge e città. Basta questa paura, bisogna essere ottimisti, e' un futuro che ci aspetta radioso, l'intelligenza artificiale la robotica..." si aspetta "questo cambiamento verso i nostri giovani e i nostri nipoti, all'insegna dell'ottimismo straordinario, ma intanto ci dobbiamo leggermente preparare", sottolinea il garante di M5s. Leggi la notizia su agi

