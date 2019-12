Brexit, Boris Johnson vieta ai suoi di usare la parola dopo il 31 gennaio (Di martedì 31 dicembre 2019) È stata la parola che più si è sentita nella politica inglese dal referendum del 2016 in poi: adesso il premier Boris Johnson vuole mettere al bando il termine “Brexit”, dissuadendo i suoi ministri e lo staff dall’usarla, ora che si avvicina il 31 gennaio, data definitiva di uscita dall’Unione Europea. Il termine è una crasi per “Britain Exit“, espressione universalmente usata per indicare il processo di uscita del Regno unito dall’Unione Europea, che verrà ufficialmente completato il prossimo 31 gennaio. Secondo gli analisti politici, Johnson ha dissuaso i ministri del suo governo dall’usare la B-word, la parola della discordia: l’obiettivo ora è che l’accordo da lui proposto, votato a larga maggioranza, diventi realtà, e passare oltre. Non solo: come riporta Repubblica il “Department For Exiting the European ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

