Brasile, muore di parto a 13 anni. Era incinta di suo padre (Di martedì 31 dicembre 2019) Si chiamava Luana Ketlen la ragazzina morta nello Stato brasiliano dell’Amazzonia, dopo aver dato alla luce il bimbo nato dalla violenza subita dal padre. È una storia davvero drammatica quella che arriva da Coari, in Brasile. Una ragazzina di 13 anni è morta durante il parto, dopo aver dato alla luce il neonato concepito dalla violenza subita … L'articolo Brasile, muore di parto a 13 anni. Era incinta di suo padre proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

