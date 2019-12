Brasile, chi è la 13enne morta durante il parto: il bimbo nato è figlio del padre che l’ha stuprata (Di martedì 31 dicembre 2019) Si chiamava Luana Ketlen e aveva 13 anni, la ragazzina morta a Coari, nello Stato brasiliano dell'Amazzonia, dove aver dato alla luce il bimbo nato dalla violenza subita dal padre (si parla di diversi episodi di abusi sessuali). L'uomo è stato già arrestato dopo aver tentato la fuga. Il piccolo sta bene. Leggi la notizia su fanpage

