Brasile, ascensore precipita dal nono piano: distrutta una famiglia, quattro morti (Di martedì 31 dicembre 2019) La tragedia è avvenuta a Santos, sulla costa di San Paolo. Secondo la polizia militare, le vittime appartenevano tutte alla stessa famiglia e l'edificio appartiene alla Marina brasiliana. uno dei morti sarebbe la moglie di un funzionario incaricato. Leggi la notizia su fanpage

