Botti di Capodanno, «Usate la testa per salvarvi le mani»: i consigli degli artificieri – Il video (Di martedì 31 dicembre 2019) Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione, gli italiani sembrano essere ancora affezionati ai “Botti di Capodanno“, anche quando non prodotti secondo le norme di sicurezza. Quindi presenza del marchio CEE e istruzioni di sicurezza, poi allontanarsi immediatamente dopo aver acceso la miccia, se non si accende o non esplode non riprovare, non toccare quelli trovati per strade e non indirizzare contro cose, persone o animali: queste le regole auree che gli artificieri raccontano nel video che pubblichiamo in copertina. Le conseguenze degli incidenti Alcuni utili consigli per evitare spiacevolissime conseguenze, come spiega anche Giorgio Pajardi, direttore dell’unità operativa di Chirurgia della mano dell’ospedale San Giuseppe di Milano. I “Botti” sono una tradizione per alcuni irrinunciabile, ma «in caso di incidente, le ... Leggi la notizia su open.online

Fuochi di Capodanno illegali : sequestrata polvere pirica pericolosa per cinque quintali di Botti : All'interno di un negozio di casalinghi a Mentana c'era materiale pirotecnico di vario tipo, tra cui petardi, confezionato artigianalmente, senza etichettatura. La polvere pirica contenuta all'interno del materiale esplodente è di 96,286 chili, corrispondenti a circa cinque quintali di materiale pirotecnico.Continua a leggere

Capodanno con i Botti : sequestri e divieti in tutta Italia. La Polizia : "Fuochi d'artificio solo in sicurezza" : Crescono i numeri dei sequestri di petardi e altro materiale illegale nell'ultimo giorno dell'anno. Il vademecum della Questura per un uso sicuro dei fuochi pirotecnici

Capodanno - a Napoli le strade invase dalle bancarelle di Botti illegali : Nelle ore precedenti il Capodanno sono spuntate, ad ogni angolo di strada, le bancarelle dei fuochi d'artificio. Dalla provincia al centro città, fino alla centralissima Riviera di Chiaia, dove si sono sistemati i venditori ambulanti per smerciare le rimanenze e per le ultime spese dei ritardatari.Continua a leggere

Botti di Capodanno 2020 - i consigli della LAV per proteggere i pets : No ai Botti di Capodanno 2020 . Ogni anno chi ama gli animali lancia appelli alle amministrazioni comunali e a tutti i conoscenti per evitare di sparare Botti e fuochi d’artificio che possono spaventare gli animali. Ma che possono avere conseguenze anche sulla salute umana. Per proteggere gli animali durante i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, la LAV, come ogni anno, ha stilato un vademecum pere cercare di evitare troppa ...

Botti di Capodanno : i dati sui morti e i feriti : La notte di Capodanno è sempre più vicina ed è importante fare un bilancio sulle numeriche che riguardano i morti e i feriti connessi ai Botti dell’ultimo dell’anno. Leggi anche –> Esplosione di fuochi d’artificio in provincia di Messina: 5 morti Secondo quanto riportato dall’Agi nel 2019 la Polizia di Stato ha comunicato che nella notte […] L'articolo Botti di Capodanno : i dati sui morti e i feriti proviene da ...

Capodanno - sequestrate 52 tonnellate di Botti illegali tra Napoli e Caserta : 11 arresti : Oltre 52 tonnellate di fuochi pirotecnici illegali sequestrati, 11 arresti e 58 denunce è il bilancio di operazioni della Guardia di finanza tra Napoletano e Caserta no a poche ore dalla notte di San Silvestro. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Giugliano, in collaborazione con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta , dopo aver notato un camion portacontainer che entrava in un’azienda di importazione e ...

Capodanno - Botti sequestrati in tutta Italia. La Polizia : “Fuochi d’artificio solo in sicurezza” : botti sequestrati in tutta Italia. Sarà un Capodanno all’insegna della sicurezza nel nostro Paese con divieti emessi in diverse città. ROMA – botti sequestrati in tutta Italia. Sono stati giorni di lavoro per la Polizia che ha eseguito diversi controlli e requisito materiale esplodente per rendere la notte del primo dell’anno più sicura possibile. L’obiettivo è dare continuità a quanto successo negli ultimi sei anni. ...

Pioggia di ordinanze contro i Botti di Capodanno - il “silenzio” di un comune fa notizia : Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – La fine dell’anno si avvicina, ormai manca veramente poco. Tutti quelli che vogliono mettersi alle spalle il 2019 con una bella festa, brindisi e divertimento si stanno preparando. Si spera che il tutto possa verificarsi senza problemi. Ed è per questo che i comuni sanniti, capoluogo in testa, hanno emesso delle ordinanze in fretta e furia per vietare l’uso ...

Capodanno - Verdi contro i Botti : Le bancarelle abusive foraggiano la camorra : “Una consuetudine barbara quella di sparare fuochi di artificio pericolosi e dannosi, non a norma di legge e venduti illegalmente” dicono il consigliere campano dei Verdi , Francesco Emilio Borrelli, ed il conduttore radiofonico della Radiazza, Gianni Simioli, che hanno organizzato oggi una iniziativa al Caffè Gambrinus anche con manifesti e animali in piazza. “Da considerare anche che in molti territori della Campania ...

Botti Capodanno 2020 - paura cani e gatti : comuni che li hanno vietati : Si avvicina la notte di Capodanno : tanto divertimento per vie delle città e nei migliori locali della movida, ma anche in casa in compagnia della famiglia e di alcuni amici. Per i più e meno giovani non possono mancare i Botti , o fuochi d’artificio. Si tratta di veri e propri esplosivi, composti da polvere pirica e talvolta da altri elementi. Molteplici le tipologie: alcuni vengono sparati in cielo e producono esplosioni colorate, altri vengono ...

Capodanno : Botti vietati a Baranzate - Cormano - Cesate e Paderno : È iniziato il conto alla rovescia verso il nuovo anno e le Amministrazioni comunali fanno scattare i divieti ai botti oppure si appella al buon senso dei cittadini. Rimane da chiarire chi verificherà l’effettiva osservanza di queste ordinanze e chi provvederà a fare multe ai trasgressori. A Cesate è scattata l’ordinanza anti botti fino al 6 gennaio: “Questo al fine di tutelare il diritto di tutti alla salute e alla ...

Notte di Capodanno - quanti morti negli ultimi anni a causa dei Botti ? : Piccoli esplosivi, fatti prevalentemente di polvere pirica, che però posso essere letali. I fuochi d’artificio che salutano l’inizio e la fine di ogni anno segnano in negativo la vita di decine di persone in Italia. Tanti i feriti, ancora. Complice oltre all’imprudenza anche il mercato nero. L’ultimo sequestro risale a ieri: 5 bombe carta e due grossi petardi del tipo denominato “Rambo k33”, artifizi ...

Botti di Capodanno - nel comune napoletano si festeggia con le lanterne : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Niente fuochi d’artificio e bombe stanotte a Casamarciano. Un Capodanno senza Botti , spesso illegali e pericolosissimi, quello che stanno per vivere per il quinto anno consecutivo i cittadini di Casamarciano, piccolo comune della provincia napoletana. Al loro posto ci saranno le altrettanto suggestive lanterne cinesi che, in tutta sicurezza, illumineranno l’ultima notte dell’anno. Il sindaco ha infatti ...

I consigli per proteggere cani e gatti dai Botti di Capodanno : Si avvicina la notte di Capodanno e, come sempre, sono tanti i consigli per proteggere i cani e i gatti dai botti che potrebbero causare diverse problematiche agli animali domestici. Se la notte di San Silvestro è una delle più attese per la gente quale momento di svago e puro divertimento, per i nostri cuccioli è la più temuta dell’intero anno. consigli per proteggere cani e gatti a Capodanno Come è oramai risaputo, i botti di Capodanno ...

Botti di Capodanno : sequestrati 5 quintali all’Osmannoro. Conservati con gli accendini : Denunciati i tre responsabili, tutti cinesi, per violazione dell'articolo 678 del codice penale: i Botti, spiega la Gdf di Firenze, erano Conservati con modalità non sicure perchè si trovava vicino ad altro materiale altamente infiammabile come accendini, carta e oggetti in plastica e in un'area aperta al pubblico. Il sequestro è stato effettuato durante controlli anche ai fini della repressione del commercio di falsi

