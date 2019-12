Botti di Capodanno: soccorso animali spaventati a Pisa. Veterinari sulle ambulanze (Di martedì 31 dicembre 2019) Guardie zoofile per prestare soccorso ad animali che avessero necessità di cure, in particolare riguardo alle conseguenze dei Botti. E in piazza Vittorio Emanuele II e in altre zone del centro dalle 21 fino alle 2 sarà a disposizione anche l'ambulanza Veterinaria Leggi la notizia su firenzepost

twitorino : Il #Capodanno è un'occasione di festa per noi, facciamo in modo che lo sia anche per i nostri amici ???? animali. Vi… - enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, ecco le 10 cose da fare secondo i veterinari Enpa per proteggere cani e gatti - Il Fatto Q… - enpaonlus : Botti di Capodanno, il Comune di Vicenza a fianco di Enpa contro l’utilizzo: proposta in città un’oasi felina… -