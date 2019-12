Botti di Capodanno 2020, i consigli della LAV per proteggere i pets (Di martedì 31 dicembre 2019) No ai Botti di Capodanno 2020. Ogni anno chi ama gli animali lancia appelli alle amministrazioni comunali e a tutti i conoscenti per evitare di sparare Botti e fuochi d’artificio che possono spaventare gli animali. Ma che possono avere conseguenze anche sulla salute umana. Per proteggere gli animali durante i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, la LAV, come ogni anno, ha stilato un vademecum pere cercare di evitare troppa sofferenza. E l’associazione chiede alle amministrazioni di emanare provvedimenti per vietare l’utilizzo di questi prodotti, come sottolineato da Ilaria Innocenti, responsabile LAV Animali Famigliari: “Come ogni anno chiediamo ai Sindaci di emanare un provvedimento che vieti l’utilizzo di petardi, Botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale: se, infatti, alcuni Comuni hanno vietato petardi e fuochi ... Leggi la notizia su bigodino

