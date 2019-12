Botte e minacce alla moglie: la figlia chiama la polizia e lo fa arrestare (Di martedì 31 dicembre 2019) I maltrattamenti andavano avanti da anni, anche nei confronti delle figlie. In manette è finito un 43enne di Busto Arsizio... Leggi la notizia su today

horrorvaacuii : L'unica cosa che mi aiutava a non sentirli urlare a non sentire le minacce e gli insulti e a non sentire il dolore… -