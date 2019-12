Borgonzoni: "Forse Bonaccini vuol fare il leader del Pd" (Di martedì 31 dicembre 2019) "Ciò che colpisce è la vergogna che il mio avversario del Pd prova verso il suo stesso partito: non lo nomina mai, non ne ha voluto il simbolo sui manifesti, ha perfino eliminato il rosso dalla campagna elettorale. Chissà: magari, come cominciano a sospettare in molti all'interno del Pd, punta alla riconferma in Regione solo per fare le scarpe a Zingaretti e prendere il suo posto". In un'intervista a Libero Quotidiano, la candidata governatrice del centrodestra, la leghista Lucia Borgonzoni dice che per questo motivo lei oggi "non è una sorpresa che Bonaccini, finalmente, abbia ammesso che il voto dell'Emilia-Romagna avrà anche una forte valenza nazionale". Poi si dice anche d'accordo con Cacciari, secondo il quale se Bonaccini perde cade il governo. "È molto probabile - dice - perché non si può ignorare la volontà dei cittadini" verso i quali il suo primo ... Leggi la notizia su agi

