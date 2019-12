BoB, Best Of Barone: il cantautore Andy White presenta il nuovo disco da Red Ronnie (Di martedì 31 dicembre 2019) Nella quinta e ultima clip del BoB, Best Of Barone scopriamo il cantautore irlandese Andy White che prima della chiusura natalizia del Barone Rosso di Red Ronnie, il format di cui Optimagazine è media partner, ha portato in studio un assaggio del tour italiano. Nella puntata del 16 dicembre, infatti, Andy White ha portato la sua band di tre elementi - lui compreso - con la quale si è esibito in una serie di brani già noti al Barone Rosso, dal momento in cui Red Ronnie lo considera un amico del suo programma. La sua esibizione inizia con This Is Not A Television Show, un brano che il conduttore elogia per essere in perfetto allineamento con la politica del Barone Rosso: non uno show televisivo, ma qualcos'altro. Andy presenta la sua band: il chitarrista Massimiliano Frignani è di Carpi (Modena) mentre il batterista Lele Borghi viene da Correggio (Reggio Emilia) e con questa ... Leggi la notizia su optimaitalia

