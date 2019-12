BIM: nel 2020 Wasp Network, con Penelope Cruz e Pedro Pascal (Di martedì 31 dicembre 2019) Il nostro incontro con Antonio Medici, Amministratore Delegato di BIM Distribuzione, che ci parla dei cavalli di battaglia del listino 2020. Alle Giornate di Cinema 2019 abbiamo incontrato Antonio Medici, Amministratore Delegato di BIM Distribuzione, con cui abbiamo parlato del listino 2020. Tra i cavalli di battaglia della prossima stagione The Farewell - Una bugia buona di Lulu Wang, Magari di Ginevra Elkann e Wasp Network di Olivier Assayas, con protagonisti Penelope Cruz, Pedro Pascal e Ana De Armas. The Farewell - Una bugia buona, la recensione: come ingannare la morte in famiglia La video intervista ad Antonio Medici Leggi la notizia su movieplayer

