Biathlon, le convocazioni azzurre per Oberhof saranno decise tramite test in Coppa Italia? (Di martedì 31 dicembre 2019) La tappa di Coppa Italia di Biathlon prevista a Forni Avoltri nel prossimo weekend si annuncia ricca di grandi nomi, solitamente non avvezzi a partecipare agli appuntamenti del circuito nazionale. Ci sarebbe, tuttavia, una ragione ben precisa che spiegherebbe l’inusuale parterre delle competizioni friulane. Infatti dovrebbero essere della partita ragazze di primissimo piano quali Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Alexia Runggaldier. Sostanzialmente scenderà in pista tutto il movimento femminile azzurro, eccezion fatta per la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, Dorothea Wierer. Il medesimo discorso vale per il settore maschile, poiché a Forni Avoltri dovrebbero confrontarsi tutti gli Italiani che non si chiamano Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thomas Bormolini. Al riguardo è programmato il ritorno in gara di Giuseppe Montello, reduce dall’infortunio ... Leggi la notizia su oasport

