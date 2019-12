Bianca Atzei su Stefano Corti: "Ma è normale che vi regalino l’anello, senza proposta?" - (Di martedì 31 dicembre 2019) Serena Granato Tra le sue ultime Instagram story, Bianca Atzei ha parlato ai fan dell'anello ricevuto in dono sotto l'albero dal fidanzato Stefano Corti Da giorni tiene banco la love-story di Bianca Atzei e Stefano Corti, sul conto dei quali circolano diversi rumor in rete. Di recente si è parlato di un figlio in arrivo concepito dalla Atzei con Corti, ma il pettegolezzo in questione è stato categoricamente smentito dagli stessi due fidanzati. Entrambi originari di Milano e rispettivamente classe 1987 e 1985, ora, fanno parlare di sé soprattutto per un importante gesto compiuto dall'inviato de Le iene per la sua fiamma. A Natale 2019, Corti ha regalato alla sua donna un anello, che ha fatto sentire Bianca al settimo cielo. E a rivelare il regalo di lusso ricevuto dalla cantante è stata proprio la diretta interessata, che ha mostrato il "pegno d'amore" del fidanzato su ... Leggi la notizia su ilgiornale

