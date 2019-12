Beverly Hills Cop film stasera in tv 31 dicembre: cast, trama, streaming (Di martedì 31 dicembre 2019) Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills è il film stasera in tv martedì 31 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1 per Capodanno 2020. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Beverly Hills Cop film stasera in tv: cast La regia è di Martin Brest. Il cast è composto da Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton, Lisa Eilbacher, Ronny Cox, Stephen Elliott, Joel Bailey, Steven Berkoff, Gilbert R. Hill, Art Kimbro, Bronson Pinchot, James Russo, Paul Reiser. Beverly Hills Cop film stasera in tv: trama Axel Foley è un giovane agente della polizia di Detroit. Ha un carattere esuberante ed è molto legato ad un caro amico d’infanzia, Michael Tandino, che però a qualche piccolo problema con la giustizia. Una sera mentre i due sono a casa di Axel vengono ... Leggi la notizia su cubemagazine

