Benzina, la stangata di Capodanno: aumentano i prezzi dei carburanti. Quanto ci costerà fare il pieno (Di martedì 31 dicembre 2019) La stangata sulla Benzina arriva a Capodanno. Dopo una settimana di quiete, tornano questa mattina 31 dicembre a salire i prezzi consigliati dei carburanti. Lo ha comunicato una nota di Staffetta quotidiana dell'Eni secondo la quale a determinare l'aumento sono i tre rialzi consecutivi delle quotazi Leggi la notizia su liberoquotidiano

RobTomaiuolo : @CCFCattaneo Per uscirne, Andreotti varo la prima 'Stangata', fatta di benzina, superbollo diesel, aumento del totocalcio e molto altro. - patrikscaria62 : Ecco tutte le tasse e i tagli nascosti nella manovra Stangata sulle accise per diesel e benzina. Sugar, plastic e w… - NiaGuaita : #Stangata sulle #accise per #diesel e #benzina. #Sugar, #plastic e #webtax. Le novità, le imposte e i salassi della… -