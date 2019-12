Benfica, ufficiale l’arrivo di Weigl dal Borussia Dortmund (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Benifca mette a segno un colpo importante per la sessione invernale: ufficiale l’arrivo di Julian Weigl del Borussia Dortmund Il Borussia Dortmund è attivo sul mercato e dopo l’acquisto di Haaland, libera uno spazio a centrocampo. Julian Weigl, centrocampista classe 1995, è ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica. Julian Weigl è stato anche nel mirino dell’Inter, come alternativa ad Arturo Vidal. Weigl, in questo scorcio di stagione, ha disputato 13 gare con il Borussia Dortmund, mettendo a segno anche un gol. Borussia Dortmund and @SLBenfica have agreed to terms on the transfer of Julian Weigl. We thank Julian for his dedication and wish him the best of luck in Portugal! pic.twitter.com/TS7E0WGUSR — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 31, 2019 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

