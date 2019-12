Benevento, se ne va un decennio: gli acquisti che in pochi ricorderanno (FOTO) (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sta per salutarci un decennio di calcio, ma anche di calciomercato. Tante sono state le meteore passate per Benevento tra il 2010 e il 2019. Alcuni di questi nomi vi suoneranno familiari, altri completamente sconosciuti. Ne abbiamo selezionato uno per stagione, scopriamoli insieme. 2010/2011: FERNANDO CEDROLA Difensore centrale brasiliano classe ’86, si unì al gruppo guidato da mister Agatino Cuttone trovando anche la soddisfazione dell’esordio nel match interno contro il Foligno. Era il 5 dicembre 2010, giocò 6 minuti subentrando a Raffaele Bianco. Da lì in poi non si è più rivisto in maglia giallorossa. Portato in Italia dall’ex campione della Roma, Aldair, ha proseguito la carriera in Bolivia senza trovare fortune. 2011/2012: WAGNER FOGOLARI Centrale difensivo dal fisico imponente, giunse nel Sannio ... Leggi la notizia su anteprima24

