Basta, lo confesso. Ho una dipendenza… da scarpe (Di martedì 31 dicembre 2019) Basta, lo confesso. Inutile far finta di niente. Alla faccia della presenza mentale. Ho una dipendenza. E me la tengo, con gran consapevolezza la osservo. Una situazione che va accettata, direi. Combatterla? Uhm, preferisco di no – almeno finché non dovessi rendermi conto di provocare un danno a qualcuno. Ho provato a valutare la possibilità, ma nello spazio immaginario tra l’accettazione radicale e il superamento mi sento attratta dall’accettazione radicale. E per accettarla, una situazione, va ben descritta, no? E dunque. E poi oggi è l’ultimo dell’anno, quando si fanno i buoni propositi: il mio è non farne, per una volta, volermi bene come sono, che bella idea – con la mia brava dipendenza. Anzi, per non mancarle di rispetto non la chiamerò più dipendenza, accumulazione, ma – si dai – collezione: ho la mania delle scarpe, ne ho certamente “troppe” – oltre le 60 paia che pare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

