Basket, il 2020 dell’Italia: i segreti per cercare di costruire il ‘miracolo di Belgrado’ e volare alle Olimpiadi (Di martedì 31 dicembre 2019) L’annata 2020 dell’Italia cestistica sarà particolarmente importante su due fronti, tanto a livello di club quanto in chiave Nazionale, sia nel settore femminile che, soprattutto, in quello maschile, in un’annata inevitabilmente contrassegnata dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta lungo tutta la prima parte del nuovo anno, dal momento che gran parte della seconda metà ne dipende direttamente. A livello di club maschili, la situazione suona abbastanza rosea: l’Olimpia Milano è in piena lotta per i playoff di Eurolega, la Virtus Bologna (che sarà impegnata, a febbraio, anche in quella Coppa Intercontinentale nella quale la FIBA fa partecipare i vincitori della precedente Champions League e, dal 2016, non più quelli dell’Eurolega) è data per favorita numero uno dell’EuroCup e anche il trio Venezia-Trento-Brescia si ... Leggi la notizia su oasport

