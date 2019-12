Basket - il 2020 dell’Italia : i segreti per cercare di costruire il ‘miracolo di Belgrado’ e volare alle Olimpiadi : L’annata 2020 dell’Italia cestistica sarà particolarmente importante su due fronti, tanto a livello di club quanto in chiave Nazionale, sia nel settore femminile che, soprattutto, in quello maschile, in un’annata inevitabilmente contrassegnata dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta lungo tutta la prima parte del nuovo anno, dal momento che gran parte della seconda metà ne dipende ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2020 : tutte le ipotesi in caso di parità in classifica : Va a chiudersi il cammino di qualificazione alla Final Eight della Coppa Italia di Basket 2020. L’appuntamento conclusivo si svolgerà a Pesaro dal 13 al 16 Febbraio 2020, al momento si sono garantite il diritto di parteciparvi cinque squadre: Virtus Segafredo Bologna, Banco di Sardegna Sassari, Germani Basket Brescia, A|X Armani Exchange Milano e Happy Casa Brindisi. Aperta dunque la battaglia per gli ultimi tre pass, fondamentale ...

Calendario Basket 2020 : date - programma e guida di tutti gli eventi. Coppe europee - Preolimpico e Olimpiadi - ma non solo : Sarà un Calendario intensissimo, quello del Basket maschile, femminile e 3×3 in questo 2020 che sta per giungere: dall’Italia all’Europa fino al Giappone in chiave Olimpiadi, ci sarà tantissimo da vivere in questi mesi a spicchi fin quasi dal primo giorno dell’anno. La Serie A entra nel 2020 con la Virtus Bologna leader della classifica, ma in sei mesi tutto potrebbe rimescolarsi, un po’ com’è possibile che accada nelle tre Coppe ...

Basket - Serie A 2019-2020 : la Dinamo Sassari vince il posticipo del lunedì - Cremona battuta con uno strepitoso Dwayne Evans : Dodicesima vittoria in campionato per il Banco di Sardegna Sassari, che al PalaSerradimigni supera la Vanoli Cremona con il punteggio di 84-74 al termine di un posticipo della sedicesima giornata rimasto equilibrato per tre quarti. Anzi, la Vanoli per buona parte dell’incontro ha comandato, seppur con margini mai particolarmente ampi, per poi subire un Dwayne Evans inarrestabile (25 punti, 13 rimbalzi e 40 di valutazione). Per gli ...

Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo : programma - orari e tv Eurolega Basket 2020 : Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo, sfida valevole per il diciassettesimo turno di Eurolega, è in programma venerdì 3 Gennaio alle ore 20.45 al Forum d’Assago. Un match assolutamente da vincere per la squadra di Ettore Messina, che è reduce da due sconfitte consecutive con CSKA Mosca e Virtus Bologna. Milano si trova all’ottavo posto in classifica, mentre i russi sono ultimi e dunque l’Olimpia non può permettersi passi ...

Basket femminile - Serie A1 2020 : 12^ giornata. Il Famila Schio sbanca Bologna nel posticipo : Il Famila Schio vince il posticipo della 12^ giornata della Serie A1 di Basket femminile e si porta in testa alla classifica in solitaria con due punti ed una partita in più della Passalacqua Ragusa. Le venete si sono imposte sul campo della Virtus Bologna per 70-57 dopo una partita che ha vissuto di parziali da una parte e dall’altra, con quello poi decisivo di Schio nell’ultimo quarto. Miglior marcatrice di Schio è Sandrine Gruda, ...

Basket - Serie A 2019-2020 : 15^giornata. Brindisi alle Final Eight - Venezia quasi. Trieste domina la Fortitudo : Quindicesima giornata della Serie A di Basket 2019-2020. Un turno di campionato che ovviamente ha avuto il suo culmine nello scontro al vertice tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Oltre al derby d’Italia, però, ci sono state tante altre partite importanti, come quella che ha visto la Reyer Venezia fare un passo decisivo verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. La squadra di De Raffaele ha superato 98-92 una coriacea ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 96-88 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : i padroni di casa gestiscono il finale e portano a casa un successo importante! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Reggio Emilia batte Virtus Roma 96-88. 96-88 Canestro da due di Kyzlink sulla sirena. 96-86 Di nuovo Mekel in lunetta, altri due punti a referto. 94-86 Mekel segna altri due liberi. 92-86 Tripla dal palleggio di Baldasso! 35″ sul cronometro. 92-83 Mekel perfetto in ...