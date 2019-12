Base jumper muore in Trentino | dopo il lancio finisce sui cavi dell' alta tensione

Base jumper urta cavi dell'alta tensione e muore in Trentino : Un Base jumper russo è morto questa mattina dopo essersi lanciato da Cima Capi, sopra il lago di Garda. Vano l’intervento dei soccorritori del ’118′ che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Il Base jumper, che faceva parte di una comitiva di appassionati di questo sport estremo che hanno immediatamente lanciato l’allarme, ...

Trentino - si lancia da Cima Capi e finisce contro i cavi dell’alta tensione : muore Base jumper : Si è lanciato da Cima Capi, sopra il lago di Garda, ma pochi minuti dopo il lancio con la tuta alare è finito contro i cavi dell’alta tensione. Così è morto in Trentino un giovane base jumper russo: inutile l’intervento dei soccorritori, quando gli uomini del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il giovane faceva parte di una comitiva di appassionati di questo sport estremo che hanno ...

