Barbara D’Urso Instagram esagerata, il vestito corto è “inesistente”: «Ma porti la panciera?» (Di martedì 31 dicembre 2019) Deve averci preso gusto Barbara D’Urso a pubblicare scatti osé che raccontano del suo ultimo viaggio a Dubai, meta turistica degli Emirati Arabi. La sexy conduttrice, che festeggerà nella capitale incantata a sud del Golfo Persico nella Penisola araba l’ultimo dell’anno prima di tornare ai suoi numerosi impegni in tv nel 2020, ha postato una foto davvero bollente. Poco spazio all’immaginazione, anche perché il vestito bianco scelto da Carmelita, non è corto, di più. Praticamente inesistente come hanno osservato alcuni follower in basso al ritratto di qualche ora fa. Barbara D’Urso Instagram esagerata, il vestito corto è “inesistente”: «Ma porti la panciera?» Barbara D’Urso ha pubblicato uno scatto che la mostra sorridente nella hall di un albergo di lusso di Dubai, dove si sta godendo il meritato relax dopo un anno pieno da un punto di ... Leggi la notizia su urbanpost

