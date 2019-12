Barbara D’Urso, il post clamoroso di Mezzetti: flirt reale? (Di martedì 31 dicembre 2019) Al nuovo “scottante” post di Alberto Mezzetti su Instagram, Barbara D’Urso ha reagito, si può dire, con grande superiorità e buonsenso. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha scelto il silenzio, ancora una volta. L’ex vincitore del Grande Fratello ha recentemente condiviso un post su IG in cui lascia intendere che tra lei e la regina di Canale 5 ci sia stato un flirt in passato. La D’Urso ha deciso di ignorare il tutto con grande signorilità. Nel corso del reality, Alberto, conosciuto dai più come il Tarzan di Viterbo, ci aveva palesemente provato con Barbarella ed una volta terminato il GF, il giovane aveva ottenuto dalla conduttrice un appuntamento. Barbara D’Urso: al nuovo post di Mezzetti continua a scegliere il silenzio Ufficialmente, Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti hanno sempre dichiarato di essere solamente amici, nulla di più, nulla di ... Leggi la notizia su kontrokultura

