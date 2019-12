Banca Popolare di Bari: 1,4 miliardi per il salvataggio (Di martedì 31 dicembre 2019) Il conto per il salvataggio della Banca Popolare di Bari già aumenta rispetto alle promesse iniziali di 900 milioni e arriva a quota 1,4 miliardi. Il Fondo interBancario di tutela dei depositi ieri ha deliberato di impegnarsi fino a 700 milioni per sostenere l’istituto. Gli altri 700 milioni arriveranno dallo Stato, grazie al decreto che a metà dicembre ha stanziato fino a 900 milioni per la nascita della cosiddetta «Banca del Sud» ma che, come prevedibile, finiranno per essere in gran parte assorbiti per il sostegno della Popolare di Bari. Spiega La Stampa: L’impegno del Fitd viene considerato idoneo «a perseguire gli obiettivi di risanamento e rilancio» della Banca valutati sulla base delle linee guida del piano industriale predisposte dai commissari dell’istituto e delle analisi svolte dal Fondo con i propri advisor legali e finanziari, spiega una nota del Fondo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

FerdiGiugliano : Il piccolo mondo antico della vigilanza all’italiana semplicemente non esiste. Il crac della Banca Popolare di Bari… - infoiteconomia : Banca Popolare di Bari: 1,4 miliardi per il salvataggio - Noovyis : (Banca Popolare di Bari: 1,4 miliardi per il salvataggio) Playhitmusic - -