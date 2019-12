Bambola assassina infesta la vita di una famiglia da 40 anni (Di martedì 31 dicembre 2019) Quante di noi non hanno mai giocato con le bambole da bambine? Possono piacere o meno, ma è un regalo che tutte nella nostra infanzia abbiamo ricevuto almeno una volta. Eppure alcune persone le ritengono molto inquietanti, forse anche per le leggende metropolitane che girano sul loro conto. Una di queste purtroppo è vera riguarda una famiglia americana “costretta” a convivere con una Bambola posseduta. La Bambola che non si può buttare Non ha una nome – o almeno non è stato rivelato – di questa strana Bambola. La proprietaria oggi è Fee Welch ma la sua storia risale a ben 40 anni fa. Infatti la famiglia ha provato a buttare questa Bambola più volte, ma per un motivo o per un altro finiva sempre per tornare dentro al casa dalla quale usciva. Pochi anni fa Fee ritrovò la Bambola all’intento di uno scatolone dentro al suo guardaroba. Se ne era ... Leggi la notizia su velvetgossip

