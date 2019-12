Ballerina vince gli ascolti tv: bene I Miserabili, flop per Vasco NonStop Live 018+019 (Di martedì 31 dicembre 2019) La pellicola d'animazione vince la gara Auditel del 30 dicembre, ma a un soffio di distanza troviamo la miniserie I Miserabili tratta da Victor Hugo. Il documentario sul tour di Vasco Rossi raccoglie solo il 9% di share, mentre il Johnny Stecchino di Roberto Benigni fa sorridere gli ascolti di Tv8. Leggi la notizia su tv.fanpage

