Baghdad: ambasciata Usa in fiamme, tensione tra Trump e l’Iran (Di martedì 31 dicembre 2019) Paura a Baghdad: ambasciata Usa in fiamme nella capitale dell’Iraq, tensione tra Trump e l’Iran, accusata di essere mandante dell’attacco. I sostenitori iracheni di una milizia appoggiata dall’Iran martedì hanno preso d’assalto il complesso dell’ambasciata americana a Baghdad e lo hanno in parte dato alle fiamme durante una turbolenta manifestazione che ha evidenziato le tensioni … L'articolo Baghdad: ambasciata Usa in fiamme, tensione tra Trump e l’Iran è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Tg3web : In Iraq l'aviazione americana ha attaccato una base della milizia sciita Kataib Hezbollah. Migliaia di manifestanti… - MediasetTgcom24 : Iraq, in migliaia assaltano l'ambasciata Usa a Baghdad: torretta a fuoco, la polizia lancia lacrimogeni #Iraq… - giornalettismo : “Morte all’America” è il grido che risuona a #Baghdad: migliaia di manifestanti prendono d’assalto l’ambasciata… -