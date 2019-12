Bagdad, attaccata l’ambasciata Usa al grido di “Morte all’America” (Di martedì 31 dicembre 2019) Alcuni manifestanti iracheni hanno assaltato l’ambasciata americana a Bagdad. Questo il loro grido: “Morte all’America, no all’America, no a Trump”. Le truppe Usa hanno allontanato la minaccia con lacrimogeni e granate. Migliaia di manifestanti si sono ritrovati sotto la sede dell’ambasciata Usa in Iraq a Bagdad, come segno di protesta contro i raid lanciati dagli … L'articolo Bagdad, attaccata l’ambasciata Usa al grido di “Morte all’America” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Bagdad attaccata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bagdad attaccata