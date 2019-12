Aviano, il ministero della Difesa sulle testate nucleari spostate dalla Turchia alla base Usa: “Gli armamenti non arriveranno in Italia” (Di martedì 31 dicembre 2019) Quelle testate nucleari non verranno spostate dalla Turchia alla base statunitense di Aviano, in provincia di Pordenone. È quanto sostiene il ministero della Difesa dopo le rivelazioni a Bloomberg del generale Charles Chuck Wald, dell’Air Force, ora in pensione, ma che continua a rivestire incarichi nell’amministrazione americana. Il dicastero guidato da Lorenzo Guerini smentisce le dichiarazioni del militare statunitense che aveva spiegato come, vista la “crescita dell’antiamericanismo in Turchia” e la “volontà di Erdogan di avvicinarsi alla Russia”, gli Stati Uniti hanno “urgente” bisogno di ricollocare le armi nucleari ora custodite nella base di Incirlick. Si tratta di una cinquantina di atomiche che, a suo avviso, non creerebbero “troppe difficoltà” ad Aviano, base che Wald ha comandato dal 1995 al 1997. Se non fosse che in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

eccapecca : #FakeNews? Fateci sapere da Aviano ... - fattoquotidiano : Aviano, il ministero della Difesa sulle testate nucleari spostate dalla Turchia alla base Usa: “Gli armamenti non a… - TutteLeNotizie : Aviano, il ministero della Difesa sulle testate nucleari spostate dalla Turchia alla base… -