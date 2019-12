Avete mai visto la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback? Ecco Stella è davvero incantevole [FOTO] (Di martedì 31 dicembre 2019) Chi è Stella Bossari? La bellezza di Filippa Lagerback e Daniele Bossari è evidente, quindi era inevitabile che il frutto del loro amore fosse anch’esso meraviglioso. Stiamo parlando della figlia Stella, una ragazza davvero incantevole. Nonostante la sua giovane età, solo 16 anni, ha un discreto seguito sul suo account Instagram, ovvero circa 120 mila follower. Di recente la ragazzina ha condiviso uno scatto che ha letteralmente lasciato a bocca aperta tutti coloro che la seguono su IG. In poche parole la giovane si è mostrata col viso acqua e sapone. Stella: la bellezza della figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari Nello scatto in questione Stella Bossari sfoggia un meraviglioso sorriso grazie a due bellissimi occhi chiari, ereditati dalla madre Filippa Lagerback, la 16enne ha lasciato tutti stupiti. Pur essendo ancora molto giovane, infatti, la Bossari Junior è una delle ... Leggi la notizia su kontrokultura

