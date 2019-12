Avete mai visto il compagno di Federica Panicucci? Sono innamoratissimi (Di martedì 31 dicembre 2019) Il suo nome è Marco Bacini ed è il chiacchieratissimo compagno di Federica Panicucci. Chiacchieratissimo, sì, perché negli ultimi giorni si è dimostrato particolarmente attivo sui social per difendere la sua lei. Accusata su Instagram da alcuni utenti per aver raccontato quanti abiti indosserà durante la trasmissione Capodanno in Musica (che andrà in onda il 31 dicembre su Canale 5), l’uomo ha deciso di metterci la faccia e rispondere alle cattiverie circolate. «Per me può cambiarsi anche 5 volte. Non la guardo al mattino, figuriamoci a capodanno», ha scritto una donna. «Però la guarda su Instagram… Misteri della Fede (intesa come Federica ovviamente). Che l’anno nuovo le porti serenità», ha risposto a tono l’uomo. Una coppia avviata verso il matrimonio Insomma: Marco Bacini non è solo il compagno di Federica Panicucci, ma anche il suo paladino. I due Sono legati ... Leggi la notizia su velvetgossip

