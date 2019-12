Avella: conferito ad Angelo Iannelli, il Premio “Bassa Irpinia 2019” come Eccellenza nel Sociale (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvella (Av) – Domenica 29 Settembre al Teatro ”Domenico Biancardi” di Avella si è svolto il Premio “Bassa Irpinia” durante la serata di gala sono state premiate le eccellenze della Campania del 2019. A ricevere l’importante riconoscimento, Angelo Iannelli noto come “l’ambasciatore del sorriso “l’artista poliedrico ha ricevuto l’importante riconoscimento per il suo instancabile impegno nel sociale, attraverso la figura che lo caratterizza, la maschera di Pulcinella, in particolare è stato ricordato dalla commissione giudicatrice il suo rapporto educativo e ludotetico con i ragazzi diversamente abili di ogni razza e colore, il suo impegno per i senza fissa dimora, i bambini degenti in ospedale e le sue tantissime collaborazioni in eventi di solidarieta’ come: Mense dei poveri, dormitori, ristrutturazioni di ... Leggi la notizia su anteprima24

zazoomnews : Avella: conferito ad Angelo Iannelli il Premio “Bassa Irpinia 2019” come Eccellenza nel Sociale - #Avella:… -