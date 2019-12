Autostrade ricevuta al Ministero. La galleria dell'A26 aveva appena superato il controllo (Di martedì 31 dicembre 2019) Quella galleria sull’Autostrada A26 in cui si è verificato il cedimento di parte del soffitto aveva appena superato positivamente i controlli di sicurezza, che Autostrade per l’Italia affida a Spea. Un dettaglio per nulla rassicurante che è emerso dalla riunione al Ministero delle Infrastrutture a cui hanno preso parte la ministra Paola De Micheli, il capo di gabinetto del dicastero, il direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali, e l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi).I temi affrontati sono stati, in primo luogo, un’informativa sul distacco di parte del soffitto della galleria Berté. Aspi ha spiegato alla ministra che la galleria Bertè aveva recentemente superato positivamente e senza criticità le verifiche condotte dalla società di controllo Spea. Sono, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

