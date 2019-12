Auto ribaltata, tanto spavento per donna incinta alla guida (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSolo un piccolo problema ad una spalla per la donna in stato di gravidanza che si trovava a bordo di una delle due Auto protagoniste di un rocambolesco incidente stradale avvenuto su poco prima delle dieci di questa mattina su via Fratelli Bandiera. Nell’incrocio tra due Auto, una Fiat 500 ed una Madza, la Fiat 500 si è ribaltata ed è stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna alla guida dell’Auto che è in stato di gravidanza. Per fortuna nessuna grave conseguenza per lei, oltre il grande spavento. L'articolo Auto ribaltata, tanto spavento per donna incinta alla guida proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

