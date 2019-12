Australia, incendi senza fine: ci sono altri morti e feriti (Di martedì 31 dicembre 2019) Australia, incendi senza fine: ci sono altri due morti e almeno cinque feriti tra gli stati New South Wales e Victoria L’ultimo giorno dell’anno ha lasciato due nuovi morti (un padre e un figlio) e cinque dispersi in Australia a causa dell’ondata di incendi che il paese sta affrontando. Questa stagione di “fuoco”, iniziata con … L'articolo Australia, incendi senza fine: ci sono altri morti e feriti proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

