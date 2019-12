Aurora Ramazzotti, Capodanno alle Maldive con papà Eros/ 'La pelle è una mappa...' (Di martedì 31 dicembre 2019) Aurora Ramazzotti festeggia il Capodanno 2020 alle Maldive con il fidanzato Goffredo e il padre Eros. Il messaggio sui social: 'la pelle è una mappa...'. Leggi la notizia su ilsussidiario

infoitcultura : Eros dimentica Marica e sorride in vacanza con Aurora Ramazzotti - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, l’imprevisto la mette in ‘difficoltà’: “Sono 15 ore che non parlo”, cos’è successo - ModaCorriere : Aurora Ramazzotti alle Maldive con papà Eros, Ferragni a Dubai: le vacanze di fine anno -