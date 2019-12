Atterraggio di emergenza a San Jose per squadra di basket di Kansas (Di martedì 31 dicembre 2019) Un aereo che trasportava i membri della squadra di basket dell’Università di Kansas è stato costretto ad un Atterraggio di emergenza a causa di un motore in avaria. I giocatori stavano tornando nella loro città dopo una partita. Atterraggio di emergenza per squadra di basket di Kansas Tutto è successo non appena l’aereo è decollato da San Jose, in California, stando a quanto riporta una nota del Dipartimento di Atletica dell’Università americana. Dopo soli 20 minuti che erano a bordo, uno dei motori ha riportato delle anomalie. Il pilota ha dunque contattato immediatamente l’aeroporto californiano dove si è diretto per effettuare un Atterraggio di emergenza in tutta sicurezza. “Siamo grati a lui e all’intero staff presente a bordo“, hanno scritto dall’università. La squadra era diretta a Lawrence dopo aver vinto il match contro Stanford ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Atterraggio di emergenza a San Jose per squadra di basket di Kansas - AmoBergamo : #Bergamo Mongolfiera alla Basella di Urgnano Atterraggio d’emergenza dall’Austria - bergamopost : Mongolfiera alla Basella di Urgnano Atterraggio d’emergenza dall’Austria: Troppa nebbia per volare: da qui la compa… -