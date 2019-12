ATP Cup 2020: saranno Fabio Fognini e Stefano Travaglia a rappresentare l’Italia. Il ligure punto di riferimento, chance importante per il marchigiano (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ATP Cup è ormai alle porte: il nuovo torneo di tennis per Nazionali sarà il primo appuntamento della stagione e si disputerà in Australia (nelle città di Sydney, Brisbane e Perth) nel periodo che va dal 3 al 12 gennaio 2020. L’Italia è stata inserita nel gruppo D con Russia, Stati Uniti e Norvegia: le partite di questo raggruppamento si giocheranno a Perth e gli incontri saranno basati sull’esito di due singolari e un eventuale doppio di spareggio. Ad approdare ai quarti di finale saranno le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde. Data l’indisponibilità di Matteo Berrettini, che ha preferito rinunciare al torneo a causa di un piccolo problema addominale, a rappresentare l’Italia saranno Fabio Fognini e Stefano Travaglia. Il team azzurro sarà completato da Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi e Simone Bolelli. La spedizione italiana esordirà ... Leggi la notizia su oasport

