Atletica, Eyob Faniel vince la Bo Classic 2020! Impresa dell’azzurro, un italiano vince a Bolzano dopo 31 anni! (Di martedì 31 dicembre 2019) L’italiano Eyob Faniel ha compiuto una vera e propria magia e ha vinto la Bo Classic 2020, quarantacinquesima edizione della prestigiosissima 10 km che anima la giornata di San Silvestro a Bolzano: l’azzurro ha trionfato nel capoluogo altoatesino col tempo di 28:21, un italiano è tornato a imporsi in questo appuntamento internazionale dopo addirittura 31 anni, era dai tempi di Salvatore Antibo (1988) che il tricolore non sventolava in questa località. Il maratoneta si è imposto in un contesto altamente competitivo e lo ha fatto in maniera sorprendente, tutti si aspettavano Yeman Crippa (oggi quinto, 28:50) e invece è spuntato fuori il 27enne veneto, quest’anno quindicesimo alla Maratona dei Mondiali. Il nostro portacolori è rimasto sempre nelle posizioni di vertice, man mano il gruppo al comando si sgretolava, all’ultimo giro si è trovato in coppia con ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Atletica, Eyob Faniel vince la Bo Classic 2020! Impresa dell’azzurro, un italiano vince a Bolzano dopo 31 anni! -