Atalanta-Valencia, Champions League 2020: programma, orari, tv, date andata e ritorno (Di martedì 31 dicembre 2019) L’impresa in Ucraina contro lo Shakthar è ancora nel cuore di tutti i tifosi bergamaschi, ma l‘Atalanta è pronta a far vivere altre emozioni fortissime al proprio pubblico. La squadra di Gasperini si è qualificata per la prima volta nella sua storia per gli ottavi di finale di Champions League e l’urna è stata anche benevola con i nerazzurri, che affronteranno il Valencia in un doppio confronto che può far sognare anche un incredibile approdo ai quarti di finale. Infatti l’Atalanta può assolutamente giocarsela contro gli spagnoli. Il Valencia è una squadra ostica, che ha saputo vincere un girone con presenti Chelsea ed Ajax, ma senza dubbio era una delle avversarie che Gasperini sperava di poter incontrare. Pronostico veramente apertissimo, ma Atalanta che dovrà sfruttare al massimo la prima sfida a San Siro con i nerazzurri che ritroveranno anche Duvan Zapata, ... Leggi la notizia su oasport

