Atalanta, breve focus sulla stagione della Dea fino ad oggi (Di martedì 31 dicembre 2019) Atalanta, breve focus sulla stagione della dea fino ad oggi La stagione dell’Atalanta vista fin qui è stata incredibile. Ancora una volta grande in campionato così come super è stato il suo percorso in Champions L’Atalanta si conferma una big della Serie A Anche quest’anno l’Atalanta sta dimostrando di essere una grande squadra. Con uno stadio in costruzione – che sarà completato nel 2021 – e gli arrivi di Muriel, Malinovskyi e Kjaer, gli uomini di Gasperini continuano ad essere devastanti per gli avversari sul piano del gioco e ne beneficiano i risultati: 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte in 17 partite è il bottino che vede la Dea occupare il quinto posto in classifica, lontana solo quattro punti dalla Roma in quarta posizione. L’incredibile percorso europeo dell’Atalanta Quello che sembrava impossibile al termine delle ... Leggi la notizia su termometropolitico

