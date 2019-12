Atalanta, 2019 da incorniciare: 99 gol per la squadra di Gasperini – VIDEO (Di martedì 31 dicembre 2019) L’Atalanta ha vissuto un 2019 da incorniciare: finale di Coppa Italia, terzo posto in campionato e qualificazione in Champions – VIDEO L’Atalanta è una delle squadre più esaltanti dell’ultimo decennio: i nerazzurri si sono resi protagonisti di numerosi momenti magici, come la prima storica qualificazione agli ottavi di Champions League. L’Atalanta, arrivata terza nello scorso campionato, ha sfiorato la vittoria della Coppa Italia, dimostrando sempre un grande gioco offensivo: i nerazzurri, nell’arco del 2019, hanno messo a segno ben 99 gol tra tutte le competizioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

