Astronomia: occhi al cielo per tutto il mese di gennaio al Parco di Rocca di Papa (Di martedì 31 dicembre 2019) Il nuovo anno si apre all’insegna della scienza, dell’emozione e del divertimento al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, nel cuore del Parco dei Castelli Romani. Ben cinque Astroincontri, in programma nei venerdì sera del mese di gennaio, consentiranno al pubblico di adulti e bambini di conoscere l’Universo dalla viva voce degli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), che gestisce il Parco astronomico. In particolare, negli speciali appuntamenti scientifici sarà possibile assistere a presentazioni divulgative, in aula o nel planetario, e poi osservare il cielo all’oculare dei telescopi. Il primo Astroincontro, del 3 gennaio, sarà dedicato alla galassie, i “mattoni” del nostro Universo. L’esperto operatore dell’ATA e Responsabile degli eventi divulgativi Rino Cannavale illustrerà al pubblico le peculiarità delle galassie, diverse per numero di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

